جائزة الحسن للشباب و"ترابط المجتمعي" ينظمان يوما تدريبيا

ويهدف التدريب الذي جاء في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، إلى تعزيز التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة العطاء والانتماء، إضافة إلى توفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من أداء دورهم في العملية التنموية كمواطنين فاعلين في مجتمعاتهم.
وشمل البرنامج التدريبي أنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى تطبيق عملي، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين لتوظيف المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب في بيئة واقعية، مما عزّز من فهمهم العملي للمفاهيم المطروحة.
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