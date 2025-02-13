جائزة الحسن للشباب و"ترابط المجتمعي" ينظمان يوما تدريبيا

الوكيل الإخباري- نظم مكتب جائزة الحسن للشباب، بالتعاون مع مركز ترابط المجتمعي التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، يوما تدريبيا استهدف 40 شابا وشابة من مبرة أم الحسين، ودار الإحسان، وجمعية قرى الأطفال الأردنية "SOS"، في كل من إربد وعمان.

اضافة اعلان



ويهدف التدريب الذي جاء في إطار الجهود المستمرة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، إلى تعزيز التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ ثقافة العطاء والانتماء، إضافة إلى توفير بيئة داعمة تمكّن الشباب من أداء دورهم في العملية التنموية كمواطنين فاعلين في مجتمعاتهم.