الإثنين 2026-04-13 10:31 م

جائزة الحسن ونادي خريجي الكلية العلمية يبرمان مذكرة تفاهم

الإثنين، 13-04-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت جائزة الحسن للشباب اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، بهدف توحيد جهود تمكين الشباب الأردني وتفعيل دورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المذكرة لترسيخ أطر التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الشباب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قيادي قادر على المساهمة بفعالية في العملية التنموية الشاملة.


وتنص المذكرة على إطلاق حزمة من الأنشطة والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات القيادية والحياتية لدى الشباب، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 
 


gnews

