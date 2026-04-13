جائزة الحسن ونادي خريجي الكلية العلمية يبرمان مذكرة تفاهم

وتأتي هذه المذكرة لترسيخ أطر التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الشباب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قيادي قادر على المساهمة بفعالية في العملية التنموية الشاملة.
وتنص المذكرة على إطلاق حزمة من الأنشطة والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية تهدف إلى بناء القدرات القيادية والحياتية لدى الشباب، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
