جائزة الحسن ونادي خريجي الكلية العلمية يبرمان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- وقّعت جائزة الحسن للشباب اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، بهدف توحيد جهود تمكين الشباب الأردني وتفعيل دورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

اضافة اعلان



وتأتي هذه المذكرة لترسيخ أطر التعاون المشترك في تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الشباب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وبما ينسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قيادي قادر على المساهمة بفعالية في العملية التنموية الشاملة.