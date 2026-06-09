الثلاثاء 2026-06-09 05:31 م

جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تفتح باب الانضمام إلى فريق المقيمين

"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "برنامج بيئتي الأجمل" لعام 2024-2025 ، بمشاركة أكثر من 2200 مدرسة حكوميّة
جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي
 
الثلاثاء، 09-06-2026 03:31 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، عن فتح باب التقدم للانضمام إلى فريق هيئة المقيمين لدورة الجائزة للعام 2026/2027، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

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وأكدت الجمعية في منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام هو 16 تموز المقبل، مشيرة إلى أن الطلبات غير المستوفية لجميع البيانات والحقول المطلوبة أو التي يتم تعبئتها بصورة غير صحيحة لن ينظر فيها وسيتم استثناؤها من إجراءات التقييم.


ويتضمن نموذج الطلب مجموعة من البيانات الشخصية والأكاديمية، من بينها الاسم الرباعي كما هو مثبت في الهوية الشخصية، والرقم الوطني، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الخلوي، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى المؤهلات العلمية والتخصص الجامعي واسم الجامعة التي تخرج منها المتقدم.

 


ودعت الجمعية الراغبين بالانضمام إلى المبادرة بتعبئة الطلبات ضمن الفترة المحددة على الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfij1hrqwUyXzq_PCK2vrsbpFe4vK pX9xwnKmpHw5aWBr2Edg/viewform، مع الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة لضمان اعتماد الطلب واستكمال إجراءات الفرز والتقييم وفق الأسس المعتمدة.

 
 


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