جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تفتح باب الانضمام إلى فريق المقيمين

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، عن فتح باب التقدم للانضمام إلى فريق هيئة المقيمين لدورة الجائزة للعام 2026/2027، داعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني المخصص لهذه الغاية.

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وأكدت الجمعية في منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام هو 16 تموز المقبل، مشيرة إلى أن الطلبات غير المستوفية لجميع البيانات والحقول المطلوبة أو التي يتم تعبئتها بصورة غير صحيحة لن ينظر فيها وسيتم استثناؤها من إجراءات التقييم.



ويتضمن نموذج الطلب مجموعة من البيانات الشخصية والأكاديمية، من بينها الاسم الرباعي كما هو مثبت في الهوية الشخصية، والرقم الوطني، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الخلوي، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى المؤهلات العلمية والتخصص الجامعي واسم الجامعة التي تخرج منها المتقدم.