جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي تفتح باب الانضمام إلى فريق المقيمين

وأكدت الجمعية في منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام هو 16 تموز المقبل، مشيرة إلى أن الطلبات غير المستوفية لجميع البيانات والحقول المطلوبة أو التي يتم تعبئتها بصورة غير صحيحة لن ينظر فيها وسيتم استثناؤها من إجراءات التقييم.
ويتضمن نموذج الطلب مجموعة من البيانات الشخصية والأكاديمية، من بينها الاسم الرباعي كما هو مثبت في الهوية الشخصية، والرقم الوطني، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الخلوي، والبريد الإلكتروني، إضافة إلى المؤهلات العلمية والتخصص الجامعي واسم الجامعة التي تخرج منها المتقدم.
ودعت الجمعية الراغبين بالانضمام إلى المبادرة بتعبئة الطلبات ضمن الفترة المحددة على الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfij1hrqwUyXzq_PCK2vrsbpFe4vK pX9xwnKmpHw5aWBr2Edg/viewform، مع الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة لضمان اعتماد الطلب واستكمال إجراءات الفرز والتقييم وفق الأسس المعتمدة.
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