جامعات تقرر تأخير الدوام - أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر رئيس جامعة ال البيت إلغاء المحاضرة الأولى ( 9-10) لطلبة جامعة آل البيت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 23/24/25 من شهر شباط من العام 2025 بسبب الحالة الجوية السائدة على ان يبدأ دوام الطلبه للمحاضرة الثانية (10.05-11.05) .

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وفي ضوء الاحوال الجوية السائدة وحفاظا على سلامة طلبة الجامعة وكوادرها وبما ينسجم مع بلاغ دولة رئيس الوزراء.



قررت الجامعة الهاشمية تأخير بدء الدوام في الجامعة الى الساعة العاشرة صباحا لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء من هذا الاسبوع

في ضوء بلاغ رئيس الوزراء، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن يكون دوام أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" من هذا الأسبوع الموافق 23-24-25 من شهر شباط الحالي، من الساعة العاشرة صباحا،إلى الساعة الرابعة مساء، بسبب الظروف الجوية المتوقعة .واستثنى مسّاد من قراره الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك .

وقررت جامعة الطفيلة التقنية بدء الدوام الساعة العاشرة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بسبب الظروف الجوية .

وتماشيًا مع قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونظرًا للظروف الجوية السائدة، قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم تأخير الدوام الرسمي للطلبة والعاملين في الجامعة، خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلة الموافق 23 و24 و25 شباط، إلى الساعة العاشرة صباحًا ، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين فيها.

وقررت الجامعة الاردنية تأخير بدء الدوام في الجامعة الى الساعة العاشرة صباحا لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء من هذا الاسبوع .