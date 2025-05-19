جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أسامة نصير، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، أهمية دور الجامعات المحوري في تعزيز الانتماء الوطني، وصون الهوية الأردنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين طلبتها.
وهنأ الدكتور نصير جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين.
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