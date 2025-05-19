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جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
 
الإثنين، 19-05-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة.

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وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أسامة نصير، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، أهمية دور الجامعات المحوري في تعزيز الانتماء الوطني، وصون الهوية الأردنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين طلبتها.


وهنأ الدكتور نصير جلالة الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني، بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين.

 

 
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