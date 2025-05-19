جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- احتفلت جامعة آل البيت، اليوم الاثنين، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة.

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وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أسامة نصير، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، أهمية دور الجامعات المحوري في تعزيز الانتماء الوطني، وصون الهوية الأردنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء بين طلبتها.