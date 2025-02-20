 
الخميس 2025-02-20 01:36 م
 

جامعة آل البيت تنظم وقفة تضامنية لتأييد مواقف الملك

جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
الخميس، 20-02-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جامعة آل البيت  وقفة دعم وتأييد لمواقف جلالة الملك المشرفة، الثابتة والراسخة، في رفض تهجير أبناء قطاع غزة والضفة الغربية.

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وقال رئيس الجامعة، الدكتور أسامة نصير، إن مواقف جلالة الملك محفورة في وجدان كل الأردنيين، وإن الوقفة تعبر عن مدى الولاء والانتماء لجلالته لمواقفه الوطنية والإنسانية، التي تجسدت بالدور الحقيقي لمواقف جلالته التاريخية والدبلوماسية.

 
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