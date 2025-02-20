جامعة آل البيت تنظم وقفة تضامنية لتأييد مواقف الملك

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة آل البيت وقفة دعم وتأييد لمواقف جلالة الملك المشرفة، الثابتة والراسخة، في رفض تهجير أبناء قطاع غزة والضفة الغربية.

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