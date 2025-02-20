جامعة آل البيت تنظم وقفة تضامنية لتأييد مواقف الملك

وقال رئيس الجامعة، الدكتور أسامة نصير، إن مواقف جلالة الملك محفورة في وجدان كل الأردنيين، وإن الوقفة تعبر عن مدى الولاء والانتماء لجلالته لمواقفه الوطنية والإنسانية، التي تجسدت بالدور الحقيقي لمواقف جلالته التاريخية والدبلوماسية.
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