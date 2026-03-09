جامعة البلقاء التطبيقية تحصد الجائزة الأولى في جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق

10:02 م

الوكيل الإخباري- حققت جامعة البلقاء التطبيقية إنجازًا أكاديميًا متميزًا يضاف إلى سجلها العلمي، بعد فوز اثنين من طلبتها بالجائزة الأولى في فئة رسائل الماجستير عن القطاع المالي والمصرفي ضمن الدورة الرابعة من جوائز صندوق الحسين للإبداع والتفوق، إحدى أبرز الجوائز الوطنية الداعمة للبحث العلمي التطبيقي في المجالات الاقتصادية والمالية.





وجرى إعلان نتائج الجائزة خلال حفل رسمي رعاه محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس هيئة مديري صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور عادل الشركس، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية والأكاديمية والإعلامية، في تأكيد واضح على أهمية الجائزة في توجيه البحث العلمي نحو القضايا الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز صناعة القرار المبني على المعرفة والأدلة.



وحصدت جامعة البلقاء التطبيقية الجائزة الأولى في فئة رسائل الماجستير مناصفةً عن رسالتين علميتين متميزتين، في إنجاز يعكس المكانة البحثية المتقدمة للجامعة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في معالجة القضايا الاقتصادية والمصرفية المعاصرة.



وفازت الباحثة دانيا الحمود من كلية الدراسات العليا بالجائزة عن رسالتها الموسومة:

"أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المالي: دراسة ميدانية في البنوك التجارية"

بإشراف الأستاذ الدكتور خالد النيف من كلية عمّان الجامعية، حيث تناولت الدراسة أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية من خلال تحليل ميداني يعزز البعد التطبيقي للبحث العلمي.



كما فاز الباحث قصي علي من كلية الدراسات العليا بالجائزة عن رسالته الموسومة:

"الذكاء الاصطناعي وأثره على أداء البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمّان باستخدام بطاقة الأداء المتوازن"

بإشراف الدكتورة إيناس العبود من كلية الأعمال، حيث قدمت الدراسة إطارًا تحليليًا متكاملاً لقياس أثر التحول الرقمي في القطاع المصرفي باستخدام أدوات تقييم استراتيجية حديثة.





