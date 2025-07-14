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جامعة البلقاء التطبيقية تحصد جائزة تميز عالمية في كوريا الجنوبية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 14-07-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   في إنجاز عالمي جديد، فاز المركز الأردني الكوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، وبالتعاون مع الوكالة الوطنية الكورية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة التميز لعام 2025، كأفضل مركز من بين 61 مركزًا منتشرة حول العالم.اضافة اعلان


وجرى حفل التكريم في العاصمة الكورية سيئول، بمشاركة مديرة المركز الأردني الكوري، الدكتورة آلاء البخيت، ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين، الدكتور جودت الكساسبة، ضمن برنامج تدريبي دولي شمل 14 دولة، ركّز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير أداء المراكز المدعومة فنيًا من قبل الوكالة.

وتضمنت فعاليات الدورة تقديم محاضرات متخصصة حول العمليات التدريبية، والخطط التنفيذية، وضبط جودة التدريب، وقياس المخرجات التدريبية، قدّمها كلٌّ من الدكتور الكساسبة والدكتورة البخيت.
 
 
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