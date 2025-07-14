جامعة البلقاء التطبيقية تحصد جائزة تميز عالمية في كوريا الجنوبية

وجرى حفل التكريم في العاصمة الكورية سيئول، بمشاركة مديرة المركز الأردني الكوري، الدكتورة آلاء البخيت، ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين، الدكتور جودت الكساسبة، ضمن برنامج تدريبي دولي شمل 14 دولة، ركّز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير أداء المراكز المدعومة فنيًا من قبل الوكالة.
وتضمنت فعاليات الدورة تقديم محاضرات متخصصة حول العمليات التدريبية، والخطط التنفيذية، وضبط جودة التدريب، وقياس المخرجات التدريبية، قدّمها كلٌّ من الدكتور الكساسبة والدكتورة البخيت.
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