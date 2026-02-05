الخميس 2026-02-05 11:02 ص

جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الخميس، 05-02-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة إدارة صندوق الطالبات في جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة رئيس الجامعة أحمد العجلوني، أولى جلسات مجلس الصندوق للعام الجامعي 2025/2026، وتم خلالها اتخاذ قرار بدعم 200 طالبة من الطالبات المستفيدات من خدمات الصندوق.اضافة اعلان


وقرر المجلس تقديم مساعدات مالية شهرية بقيمة (60) دينارًا لكل طالبة لمدة فصل دراسي واحد، قابلة للتجديد وفقًا لتقييم الوضع الخاص بكل طالبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي لهن، وتمكينهن من مواصلة مسيرتهن التعليمية.

وأكد العجلوني أن جميع الطلبات المقدمة إلى عمادة شؤون الطلبة خضعت لدراسة معمّقة وشاملة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ووفق أسس ومعايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في إيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تنطلق من إيمان الجامعة بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي، وحرصها الدائم على التخفيف من الأعباء المعيشية عن أسر الطالبات المستفيدات، والمساهمة في توفير متطلباتهن الأساسية اليومية، بما يتيح لهن التفرغ للتحصيل العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"حراس دائمون" لقادة جيش الكيان .. ما الذي يجري ؟

فلسطين "حراس دائمون" لقادة جيش الكيان .. ما الذي يجري ؟

فنون ومشاهير محمد رمضان

فن ومشاهير محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير

تعبيرية

طب وصحة تغذية الأطفال.. أفضل الأطعمة لنمو صحي وسليم

ب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تواصل النزيف في الأردن الخميس

أول تعليق أسترالي على "اعتقال رئيس إسرائيل"

عربي ودولي أول تعليق أسترالي على "اعتقال رئيس إسرائيل"

بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه

طب وصحة بروتين جديد قد يغيّر طرق علاج الكوليسترول وأمراض القلب.. تعرفوا عليه

تمرين إخلاء وهمي بمشاركة واسعة في مستشفى الأمير الحسين

أخبار محلية تمرين إخلاء وهمي بمشاركة واسعة في مستشفى الأمير الحسين

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة شخص إثر سقوطه من عمارة سكنية في إربد



 






الأكثر مشاهدة