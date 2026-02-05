جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا

09:51 ص

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة إدارة صندوق الطالبات في جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة رئيس الجامعة أحمد العجلوني، أولى جلسات مجلس الصندوق للعام الجامعي 2025/2026، وتم خلالها اتخاذ قرار بدعم 200 طالبة من الطالبات المستفيدات من خدمات الصندوق.





وقرر المجلس تقديم مساعدات مالية شهرية بقيمة (60) دينارًا لكل طالبة لمدة فصل دراسي واحد، قابلة للتجديد وفقًا لتقييم الوضع الخاص بكل طالبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأكاديمي لهن، وتمكينهن من مواصلة مسيرتهن التعليمية.



وأكد العجلوني أن جميع الطلبات المقدمة إلى عمادة شؤون الطلبة خضعت لدراسة معمّقة وشاملة من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ووفق أسس ومعايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في إيصال الدعم إلى مستحقيه.



وأشار إلى أن هذه المساعدات تنطلق من إيمان الجامعة بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي، وحرصها الدائم على التخفيف من الأعباء المعيشية عن أسر الطالبات المستفيدات، والمساهمة في توفير متطلباتهن الأساسية اليومية، بما يتيح لهن التفرغ للتحصيل العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي.

