جامعة البلقاء التطبيقية تستحدث برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الأشعة الطبية

ويُعدّ البرنامج من التخصصات المتميزة والواعدة، ويأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تسعى الجامعة من خلاله إلى تزويد السوق المحلي والإقليمي والدولي بكفاءات مؤهلة في مجال تكنولوجيا الأشعة الطبية.
وأكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن استحداث هذا البرنامج الجديد ينسجم مع رؤية الجامعة في تقديم برامج تعليمية تطبيقية تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق، ويمكّن الطلبة من اكتساب مهارات عملية ومهنية حقيقية، ويعزز فرصهم في سوق العمل، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في محاور التعليم الجيد، والعمل اللائق، والابتكار. فالبرنامج لا يقتصر على إعداد فنيين مختصين، بل يفتح آفاقًا جديدة للشباب من خلال تزويدهم بمهارات تقنية ورقمية مطلوبة عالميًا.
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