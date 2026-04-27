جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على قاعة في كلية الحقوق تخليدًا لمسيرته القضائية

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية تسمية إحدى القاعات في كلية الحقوق باسم قاعة المرحوم القاضي موسى الساكت، وذلك تخليدًا لذكراه وتقديرًا لدوره وإسهاماته في خدمة القضاء الأردني، وما قدمه خلال مسيرته القضائية من عطاء مهني اتسم بالاستقامة والنزاهة والوفاء.





ويأتي هذا القرار ضمن نهج الجامعة في تكريم الشخصيات الوطنية والقانونية التي أسهمت في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة في المملكة الأردنية الهاشمية.



وقال رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أمية طوقان:



إن إطلاق اسم المرحوم القاضي موسى الساكت على إحدى قاعات كلية الحقوق يأتي وفاءً لرجلٍ كرّس حياته لخدمة العدالة وسيادة القانون، وتقديرًا لمسيرته القضائية المشرفة التي تُعد نموذجًا في النزاهة والالتزام، بما يعكس حرص الجامعة على تخليد رموز الوطن الذين أسهموا في بناء مؤسساته وترسيخ قيم الحق والعدالة.



وأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني:



لقد ارتبط اسم الفقيد بالعدل، كما ارتبط معنى فضيلة الحق باسمه، إذ أدى واجبه في خدمة القضاء بكل استقامة ونزاهة ووفاء، مؤكدًا على وجوب خدمة العدالة، وأن يكون القاضي نموذجًا يُشرّف الحياة بسلوكه، أنفًا أبيًا عزيزًا قويًا، وفي تعامله مع الناس شريفًا وفيًا، لا يخشى في العدل إلا الله أولًا، ثم حرمة الدستور والقانون.



وأضاف العجلوني أن الجامعة ماضية في نهجها لتخليد رموز العطاء الوطني والقضائي، بما يعزز القيم الأكاديمية والإنسانية لدى طلبتها.



ويُعد المرحوم موسى الساكت من الشخصيات القضائية البارزة في الأردن، حيث شغل مواقع قانونية وقضائية مهمة وأسهم في تطوير العمل القضائي خلال مسيرته.







