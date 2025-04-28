جامعة البلقاء التطبيقية تطلق برنامج دبلوم تدريبي لتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار سعي الجامعة إلى إعداد كوادر أكاديمية متخصصة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقاً لأفضل المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويدعم مكانة الجامعة كمركز رائد في مجال تعليم اللغات.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة، أهمية هذا البرنامج الجديد، مشيراً إلى أنه يأتي استجابة لحاجة متزايدة على المستويين المحلي والدولي لتأهيل معلمين قادرين على تقديم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكفاءة واقتدار، ضمن رؤية الجامعة المستمرة لتقديم برامج أكاديمية وتدريبية تلبي متطلبات سوق العمل وتعزز التفاعل الحضاري والثقافي.
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