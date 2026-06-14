جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق تخصصات جديدة لبرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير

وعلى مستوى البكالوريوس التقني، تستحدث كلية الهندسة التكنولوجية تخصص تكنولوجيا العمارة الداخلية، فيما تطرح كلية السلط التقنية تخصص تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج.
أما على مستوى الدراسات العليا، فتستحدث كلية الزرقاء الجامعية برنامج ماجستير التغذية وتكنولوجيا الغذاء، فيما تطلق كلية الأعمال برنامج ماجستير التسويق الرقمي.
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