جامعة البلقاء التطبيقية تُطلق تخصصات جديدة لبرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير

الوكيل الإخباري- وافق مجلس التعليم العالي على استحداث 13 تخصصاً أكاديميا جديدا في جامعة البلقاء التطبيقية، تشمل خمسة تخصصات على مستوى البكالوريوس التقني، وتخصصين في الدراسات العليا، وستة تخصصات على مستوى الدبلوم المتوسط، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، بعد استيفاء متطلبات الاعتماد الخاص وتسكين البرامج على الإطار الوطني للمؤهلات.

اضافة اعلان



وعلى مستوى البكالوريوس التقني، تستحدث كلية الهندسة التكنولوجية تخصص تكنولوجيا العمارة الداخلية، فيما تطرح كلية السلط التقنية تخصص تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج.

كما تستحدث كلية الأميرة عالية الجامعية تخصصي التربية المهنية وتصميم المحتوى التعليمي الرقمي، في حين تطرح كلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص التسويق الرقمي.