جامعة البلقاء التطبيقية تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين

وأكد رئيس الجامعة خلال الافتتاح أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الصحية والوقائية، انطلاقًا من دورها الوطني في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية التوعية بمخاطر التدخين والحد من آثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع.
من جهته، أشار الأستاذ الدكتور شادي حموري، نائب الرئيس لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، إلى أن إنشاء عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين يُعد خطوة نوعية تسهم في مساعدة الطلبة وجميع العاملين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة تعتمد على أسس علمية وبرامج إرشاد وتوعية صحية متخصصة.
وتقدم العيادة خدماتها عبر كادر طبي مؤهل، وتشمل الاستشارات الطبية، والدعم النفسي والسلوكي، وبرامج المتابعة المستمرة، بما ينسجم مع المعايير الصحية المعتمدة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة السليمة داخل المجتمع الجامعي.
وفي ختام الافتتاح، ثمّن رئيس الجامعة جهود جميع الجهات والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الصحي، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة منتسبيها وخدمة المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل
-
"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي
-
وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم
-
"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا
-
مليون و185 ألف دينار الدفعة الثانية لقروض إسكان موظفي الأمانة
-
55 ألف علم تزين محافظة جرش في يوم العلم الأردني
-
جرش: تنفيذ مدارس حديثة وصيانة 69 مدرسة قبل العام الدراسي الجديد
-
مجلس هيئة الاعتماد يمنح شهادات جودة ويقر استمرارية اعتماد تخصصات جامعية