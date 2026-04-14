جامعة البلقاء التطبيقية تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري- افتتح الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة جامعة البلقاء التطبيقية عيادة الإقلاع عن التدخين في دائرة المعالجات الصحية في حرم الجامعة، وذلك ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة جامعية صحية وآمنة.





وأكد رئيس الجامعة خلال الافتتاح أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الصحية والوقائية، انطلاقًا من دورها الوطني في خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية التوعية بمخاطر التدخين والحد من آثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع.



من جهته، أشار الأستاذ الدكتور شادي حموري، نائب الرئيس لشؤون الكليات الطبية وعميد كلية الطب، إلى أن إنشاء عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين يُعد خطوة نوعية تسهم في مساعدة الطلبة وجميع العاملين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة تعتمد على أسس علمية وبرامج إرشاد وتوعية صحية متخصصة.



وتقدم العيادة خدماتها عبر كادر طبي مؤهل، وتشمل الاستشارات الطبية، والدعم النفسي والسلوكي، وبرامج المتابعة المستمرة، بما ينسجم مع المعايير الصحية المعتمدة، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة السليمة داخل المجتمع الجامعي.



وفي ختام الافتتاح، ثمّن رئيس الجامعة جهود جميع الجهات والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الصحي، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة منتسبيها وخدمة المجتمع المحلي.





