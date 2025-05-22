جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية

وأكد الدكتور العنبر في كلمته أن هذه الفعالية تجسّد الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي، وتعكس التزام الجامعة بربط التعليم التقني بسوق العمل.
وشهد اليوم العلمي، الذي حضره عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد رسول الحديدي ونائبه الدكتور مجدي عريقات، وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز، عرضًا لمشاريع طلابية ريادية وابتكارات تقنية، بالإضافة إلى ركن خاص بتصاميم قسم الأزياء.
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