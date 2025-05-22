جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية

12:16 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت كلية السلط التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية يومًا علميًا، برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني، الأستاذ الدكتور زيد العنبر، مندوبًا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية. اضافة اعلان





وأكد الدكتور العنبر في كلمته أن هذه الفعالية تجسّد الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي، وتعكس التزام الجامعة بربط التعليم التقني بسوق العمل.



وشهد اليوم العلمي، الذي حضره عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد رسول الحديدي ونائبه الدكتور مجدي عريقات، وعدد من عمداء الكليات ومديري المراكز، عرضًا لمشاريع طلابية ريادية وابتكارات تقنية، بالإضافة إلى ركن خاص بتصاميم قسم الأزياء.