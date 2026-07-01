جامعة البلقاء التطبيقية تمدد التقديم لبعثات الماجستير والدكتوراه الخارجية حتى 16 تموز

10:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية تمديد فترة استقبال طلبات التقديم للابتعاث في بعثات علمية خارجية للحصول على درجتي الماجستير و/أو الدكتوراه، وذلك في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الكفاءات الأكاديمية للاستفادة من برامج الابتعاث واستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الخارجية. اضافة اعلان





وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم ستستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 16 تموز 2026، داعية الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات إلى الاطلاع على التخصصات المطروحة والشروط المعتمدة، واستكمال إجراءات التقديم ضمن الفترة المحددة.



وأكدت الجامعة أن طلبات الابتعاث تُقدَّم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص، الذي يتيح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل الإعلان وآلية التقديم:

https://www.bau.edu.jo/ScholarshipApp/Sch_LoginNew.aspx





