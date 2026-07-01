جامعة البلقاء التطبيقية تمدد التقديم لبعثات الماجستير والدكتوراه الخارجية حتى 16 تموز

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم ستستمر حتى مساء يوم الخميس الموافق 16 تموز 2026، داعية الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات إلى الاطلاع على التخصصات المطروحة والشروط المعتمدة، واستكمال إجراءات التقديم ضمن الفترة المحددة.
وأكدت الجامعة أن طلبات الابتعاث تُقدَّم إلكترونيًا من خلال الرابط المخصص، الذي يتيح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل الإعلان وآلية التقديم:
https://www.bau.edu.jo/ScholarshipApp/Sch_LoginNew.aspx
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