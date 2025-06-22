“جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية توقعان اتفاقية لتعزيز التدريب والتشغيل لطلبة التخصصات التقنية”

وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجامعة ، حيث وقّع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، فيما وقّعها عن شركة المدن الصناعية مديرها العام السيد عمر جويعد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن نهج الجامعة في الانفتاح على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في ردم الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعزز من فرص الطلبة في سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تحرص على تطوير خططها الدراسية بالشراكة مع القطاع الصناعي، لتخريج كفاءات قادرة على المنافسة والابتكار.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الامن العام : ضبط 3 أشخاص يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات
-
"العلوم والتكنولوجيا" توقع اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة ماليزية
-
"التربية" تطلق فعاليات المدرسة الصيفية
-
وزير الزراعة يستقبل السفير العُماني لدى المملكة
-
قيادة سلاح الجو الملكي تعلن عن طرح عطاء لشراء لوحة كهربائية
-
مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر
-
نزال ناري ينتظر الأردني حياصات في ربع نهائي PFL أمام اللبناني أنطوني زيدان