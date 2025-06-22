“جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية توقعان اتفاقية لتعزيز التدريب والتشغيل لطلبة التخصصات التقنية”

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الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي، ودعم مشاريع التخرج، ومواءمة الخطط الدراسية مع احتياجات سوق العمل الصناعي، إضافة إلى تسهيل تشغيل الخريجين في المصانع داخل المدن الصناعية. اضافة اعلان





وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجامعة ، حيث وقّع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، فيما وقّعها عن شركة المدن الصناعية مديرها العام السيد عمر جويعد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.



وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن نهج الجامعة في الانفتاح على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في ردم الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعزز من فرص الطلبة في سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تحرص على تطوير خططها الدراسية بالشراكة مع القطاع الصناعي، لتخريج كفاءات قادرة على المنافسة والابتكار.