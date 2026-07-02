جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التدريب الميداني والشراكة المجتمعية

02:50 م

الوكيل الإخباري- وقّعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون في التدريب الميداني، والإرشاد النفسي والاجتماعي، وخدمة المجتمع، بما يسهم في تمكين الطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزيز دور المؤسستين في خدمة المجتمع. اضافة اعلان





ووقّع المذكرة عن جامعة البلقاء التطبيقية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، فيما وقّعتها عن مركز زها الثقافي المدير التنفيذي السيدة رانيه صبيح، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم الشبلي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور أشرف الوريكات، ومديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي الدكتورة جيهان خالد سمارة، ومديرة وحدة التعاون الدولي والعلاقات في الجامعة الدكتورة دانا محادين، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.



وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق المنفعة المشتركة، وإطلاق حملات وبرامج مشتركة، وتقديم نموذج وطني للتعاون بين المؤسسات، إلى جانب التعاون في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي، وتنظيم الأنشطة اللامنهجية للطلبة، ولا سيما الطلبة الدوليين، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة التي تخدم أهداف الطرفين.





