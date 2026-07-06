جامعة الحسين بن طلال تحقق إنجازا في أول مسابقة أردنية لروبوتات تسلق الجدران

وشارك في المسابقة فريقان من طلبة كلية الهندسة، هما فريق Robogrip الذي ضم الطلبة: أسامة شواشي، ومروان صبيحات، وفرح الفارس، ولين أبو لوم، وفريق Peak Team الذي ضم الطلبة: مصطفى النعيمي، وأيهم العمري، وريان البزايعة، وسمية المحاميد.
وحصد Peak Team جائزة "روح الفريق"، تقديرا لما أظهره أعضاء الفريقين من تعاون وانسجام وتكامل في الأداء، الأمر الذي أسهم في تجاوز التحديات الفنية والهندسية بروح العمل الجماعي، وعكس المستوى المتميز الذي يتمتع به طلبة الجامعة في الجانبين العلمي والعملي.
واعتمدت المشاريع المشاركة على تطبيقات هندسية متقدمة في مجالات الهندسة الميكانيكية، والأنظمة المدمجة، والديناميكا الهوائية، حيث نجح الطلبة في تصميم روبوتات خفيفة الوزن قادرة على تسلق الأسطح العمودية باستخدام نظام التصاق هجين يجمع بين مغناطيسات النيوديميوم وتقنية الشفط الهوائي، إلى جانب إجراء حسابات دقيقة لعزم دوران المحركات وتصميم القنوات الهوائية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستقرار، واستغرق تطوير هذه المشاريع عدة أشهر من التصميم، والنمذجة، والتجارب الهندسية المتواصلة.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة الطلبة على هذا الإنجاز، مؤكدا استمراره في دعم المبادرات العلمية والبحثية التي تسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة، وترسخ مكانة الجامعة بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجال التعليم الهندسي والبحث العلمي.
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