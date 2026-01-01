جامعة الحسين بن طلال تعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً

الوكيل الإخباري- قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، إن الجامعة حققت خلال عام 2025 نقلة نوعية شاملة على المستويات الأكاديمية والبحثية والتقنية والمجتمعية، عززت من حضورها كمؤسسة تعليم عالٍ فاعلة ومؤثرة على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الخرابشة إن الجامعة استحدثت خلال العام الماضي الكلية التقنية وكلية العلوم الطبية المساندة، إلى جانب مركز الابتكار والإبداع والريادة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار لدى الطلبة.



وأشار إلى استحداث مجموعة من التخصصات النوعية الحديثة، شملت الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، والعلاج الطبيعي، والإرشاد والصحة النفسية، والإدارة اللوجستية، إضافة إلى استحداث تخصصات هندسية تقنية تمثلت في تكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية، وتكنولوجيا العمليات المستدامة، وتكنولوجيا إنشاء المباني.



وأوضح، أن الجامعة ضمن الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، نفذت ما يقارب 50 برنامجاً من الدورات وورش العمل والأنشطة اللامنهجية، استهدفت طلبة الجامعة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العلمية والعملية.



وأشار الخرابشة، إلى أن الجامعة أسست حاضنة أعمال بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال (BDC)، بهدف دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية من خلال التدريب والإرشاد وورش تنمية المهارات الوظيفية والتشبيك مع سوق العمل محلياً وإقليمياً.



ولفت إلى حصول الجامعة على اعتماد رسمي من شركة أمازون ويب سيرفسز (AWS) وانضمامها إلى برنامج AWS Academy، ما يتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصاً متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة.



وأضاف، أن الجامعة أبرمت وجددت خلال عام 2025 العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات أكاديمية دولية مرموقة، حيث تم توقيع 9 مذكرات تفاهم جديدة، إلى جانب استمرار العمل بـ 38 مذكرة تفاهم سابقة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80%، وتركزت في مجالات التبادل الطلابي وتبادل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والتعاون البحثي والمشاريع المشتركة.



وأشار إلى انه وفي إطار برامج التبادل الأكاديمي، استقبلت الجامعة طلبة من جامعات عالمية للدراسة فيها، إلى جانب أكاديميين، وأوفدت طلبتها وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية إلى جامعات أخرى، بما يعزز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات والتشبيك العلمي، كما شارك 16 طالباً وعضواً من الهيئة التدريسية والإدارية في برامج أكاديمية وثقافية دولية في جامعات أوروبية، تأكيداً على الحضور الدولي للجامعة ودورها في الانفتاح الأكاديمي.



وأوضح الخرابشة، أنه بما يخص البحث العلمي، بلغ عدد الأبحاث المنشورة خلال عام 2025 في قواعد بيانات (SCOPUS) 266 بحثاً، فيما بلغ عدد الأبحاث المدعومة من الجامعة والجهات الخارجية 8 أبحاث، إضافة إلى تقديم حوافز نشر للأبحاث والكتب والمؤتمرات، بلغت الكلفة الإجمالية للبحث العلمي 219,660 ديناراً.



وأكد، أن الجامعة، انطلاقاً من دورها المجتمعي، نفذت خطتها السنوية عبر تنظيم زيارات ميدانية وأيام طبية وعلمية ومحاضرات تثقيفية ودورات تدريبية مجانية، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والاستشارات التنموية دون مقابل، حيث بلغ عدد المستفيدين من المجتمع المحلي نحو 6500 شخص وبكلفة تقديرية 6500 دينار.



وأشار إلى تنفيذ 19 نشاطاً مجتمعياً بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتنفيذ 24 دورة تدريبية وورشة عمل ضمن البرامج المهنية الموجهة لأبناء المجتمع المحلي استفاد منها 565 مشاركاً في مجالات تقنية ورقمية وتسويقية وصحية وتنموية، إلى جانب إبرام 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات حكومية وخاصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.