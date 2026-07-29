جامعة الحسين تشارك في المعرض الدولي للجامعات إيدوجيت بالقاهرة

الوكيل الإخباري- شاركت جامعة الحسين بن طلال، ممثلة برئيسها الدكتور عاطف الخرابشة، في فعاليات المعرض الدولي للجامعات "إيدوجيت" الذي انطلقت أعماله في العاصمة المصرية القاهرة.

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كما شارك بالمعرض مئات الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وأكاديميات وكليات الطيران.



وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الأكاديمي الدولي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف ببرامجها الأكاديمية، والتخصصات النوعية التي تطرحها، والفرص التعليمية والبحثية التي توفرها لطلبتها، إضافة إلى استقطاب الطلبة الوافدين وتوسيع شبكة علاقاتها مع مؤسسات التعليم العالي داخل الأردن وخارجه.



وشهد جناح جامعة الحسين بن طلال إقبالًا من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الجامعي، حيث جرى التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، وما توفره من بيئة تعليمية متطورة، إلى جانب الخدمات الطلابية والأنشطة اللامنهجية التي تسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على المنافسة في سوق العمل.