جامعة الحسين تشارك في المعرض الدولي للجامعات إيدوجيت بالقاهرة

كما شارك بالمعرض مئات الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وأكاديميات وكليات الطيران.
وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الأكاديمي الدولي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف ببرامجها الأكاديمية، والتخصصات النوعية التي تطرحها، والفرص التعليمية والبحثية التي توفرها لطلبتها، إضافة إلى استقطاب الطلبة الوافدين وتوسيع شبكة علاقاتها مع مؤسسات التعليم العالي داخل الأردن وخارجه.
وشهد جناح جامعة الحسين بن طلال إقبالًا من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم الجامعي، حيث جرى التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، وما توفره من بيئة تعليمية متطورة، إلى جانب الخدمات الطلابية والأنشطة اللامنهجية التي تسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على المنافسة في سوق العمل.
وأكد الخرابشة أن المشاركة في المعارض التعليمية الدولية تمثل نافذة مهمة للتعريف بجامعة الحسين بن طلال وما حققته من تطور أكاديمي وبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توسيع حضورها الإقليمي واستقطاب المزيد من الطلبة العرب والدوليين، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة.
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