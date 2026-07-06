جامعة الحسين تطلق مجموعة من البرامج التدريبية

واكد مدير مركز الدراسات والاستشارات وتنمية المجتمع في الجامعة، الدكتور محمود الرصاعي، أولى الجلسات التدريبية حرص الجامعة على تنفيذ برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء القدرات وتنمية المهارات.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، ويهدف إلى تنمية مهاراتهم وإكسابهم خبرات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.
من جانبه، أكد مدير صندوق المعونة الوطنية في محافظة معان، قيس السعودي، أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية الصندوق الهادفة إلى نقل الأسر المنتفعة من مرحلة الاعتماد على المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات، من خلال تزويد أبنائها بالمهارات المهنية والعملية التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح السعودي أن هذه البرامج التدريبية تُنفذ للمرة الأولى في جامعة الحسين بن طلال، وتستهدف جميع مناطق محافظة معان، بما فيها الألوية والأقضية، مبينًا أن مدة البرامج تختلف بحسب طبيعتها، حيث تتراوح بين شهرين وستة أشهر.
وأضاف أن البرامج الحالية تشمل عددًا من التخصصات المهنية والتقنية، أبرزها التمديدات الكهربائية، وفنون الطهي، والمهارات الرقمية، والحدادة واللحام، والنجارة، وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تنمية قدرات المشاركين وإكسابهم المهارات العملية التي تعزز فرص حصولهم على وظائف أو تمكنهم من إطلاق مشاريع إنتاجية خاصة.
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