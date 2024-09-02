جامعة الدول العربية تشارك بمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن

الوكيل الإخباري- تشارك جامعة الدولة العربية بوفد مراقبة للانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في 10 أيلول الجاري، تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة العربية من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة.

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