جامعة الدول العربية تشارك بمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن

وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن المشاركة تأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء، وانطلاقًا من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد.
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