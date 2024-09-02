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جامعة الدول العربية تشارك بمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الإثنين، 02-09-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري- تشارك جامعة الدولة العربية بوفد مراقبة للانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في 10 أيلول الجاري، تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام للجامعة العربية من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة.

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وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن المشاركة تأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في الدول الأعضاء، وانطلاقًا من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد.

 
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