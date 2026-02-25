الأربعاء 2026-02-25 12:20 ص

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

الأربعاء، 25-02-2026 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الحملات التوعوية، ودعم البحث العلمي، ومساندة مرضى السرطان عبر تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة الوعي الصحي.

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومدير عام المؤسسة نسرين قطّامش، بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي، وعميد كلية العلوم الدكتورة علياء برقان، إلى جانب عدد من ممثلي مركز الحسين للسرطان.

 
 


