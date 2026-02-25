جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الحملات التوعوية، ودعم البحث العلمي، ومساندة مرضى السرطان عبر تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة، بما يسهم في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة الوعي الصحي.

