جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومدير عام المؤسسة نسرين قطّامش، بحضور عميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي، وعميد كلية العلوم الدكتورة علياء برقان، إلى جانب عدد من ممثلي مركز الحسين للسرطان.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد
-
الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية
-
الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي
-
المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك
-
ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
مكافحة المخدرات تلقي القبض على ١٨ تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع ١٠ قضايا نوعية
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية