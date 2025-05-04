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جامعة الطفيلة التقنية تختتم مؤتمر "حوار الحضارات" في كوسوفو

الطفيلة
الطفيلة
 
الأحد، 04-05-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت جامعة الطفيلة التقنية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي المحكم الخامس تحت عنوان "حوار الحضارات والثقافات: التكامل الثقافي والتكنولوجيا (التحديات والفرص)"، الذي عقد في جامعة فهمي أغاني بمدينة جاكوفا في كوسوفو.

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وأقيم المؤتمر بالتعاون بين "الطفيلة التقنية"، وجامعة "أغاني"، وجامعة القاضي عياض، برئاسة عميد كلية الآداب في جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور طارق السعود، بحضور دولي من أكاديميين وباحثين يمثلون أكثر من 20 جامعة عالمية.


وأكد رئيس "الطفيلة التقنية"، الدكتور بسام المحاسنة، أهمية المؤتمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي، ويعكس دورها الفاعل في تعزيز قيم التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعوب.

 
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