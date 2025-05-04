جامعة الطفيلة التقنية تختتم مؤتمر "حوار الحضارات" في كوسوفو

وأقيم المؤتمر بالتعاون بين "الطفيلة التقنية"، وجامعة "أغاني"، وجامعة القاضي عياض، برئاسة عميد كلية الآداب في جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور طارق السعود، بحضور دولي من أكاديميين وباحثين يمثلون أكثر من 20 جامعة عالمية.
وأكد رئيس "الطفيلة التقنية"، الدكتور بسام المحاسنة، أهمية المؤتمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي، ويعكس دورها الفاعل في تعزيز قيم التفاهم والتبادل الثقافي بين الشعوب.
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