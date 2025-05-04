جامعة الطفيلة التقنية تختتم مؤتمر "حوار الحضارات" في كوسوفو

الوكيل الإخباري- اختتمت جامعة الطفيلة التقنية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي المحكم الخامس تحت عنوان "حوار الحضارات والثقافات: التكامل الثقافي والتكنولوجيا (التحديات والفرص)"، الذي عقد في جامعة فهمي أغاني بمدينة جاكوفا في كوسوفو.

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وأقيم المؤتمر بالتعاون بين "الطفيلة التقنية"، وجامعة "أغاني"، وجامعة القاضي عياض، برئاسة عميد كلية الآداب في جامعة الطفيلة التقنية، الدكتور طارق السعود، بحضور دولي من أكاديميين وباحثين يمثلون أكثر من 20 جامعة عالمية.