جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين وتفتتح معرض الجاليات لعام 2025

ورعى الحفل معالي وزير الثقافة الدكتور مصطفى الرواشدة، بحضور دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة من الشخصيات الوطنية، إلى جانب عدد من السفراء والملحقين وممثلي السفارات والملحقيات. كما حضر الحفل رئيس مجلس أمناء الجامعة سعادة الدكتور هيثم عبد الله أبو خديجة، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سميحة جراح، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع غفير من الطلبة من مختلف الجنسيات.
واشتمل الحفل على فقرات وطنية وفنية قدّمها طلبة الجامعة، عبّرت عن عمق الانتماء وصدق الولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. كما تم خلال الفعالية إطلاق فعاليات "المنتدى الثقافي" الذي سيضم سلسلة من الندوات والورش التفاعلية بمشاركة شخصيات بارزة محليًا وعربيًا.
وعلى هامش الاحتفال، افتُتح "معرض الجاليات" الذي شارك فيه طلبة يمثلون أكثر من 15 دولة، حيث عُرضت ملامح من التراث والثقافة والهوية الوطنية لكل بلد، في مشهد يعكس التعددية الثقافية والتعايش الحضاري الذي تتميز به البيئة الجامعية في "التطبيقية"، كما تم افتتاح معرض الوثائق التاريخية الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي.
وفي لفتة تكريمية استثنائية، كرّمت الجامعة معالي الوزير الأسبق السيد زيد حمزة، تقديرًا لمسيرته الوطنية المشرّفة، بوصفه شاهدًا حيًا على لحظة استقلال الأردن وذاكرة وطنية عريقة تزامن ميلاده مع ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. كما تم تكريم دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، أول رئيس وزراء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، تقديرًا لدوره الريادي في خدمة الوطن.
بالإضافة لتكريم مندوب راعي الحفل، وزير الثقافة، عطوفة الدكتور نضال العياصرة، أمين عام الوزارة.
ويُجسّد هذا الاحتفال السنوي التزام الجامعة بدورها الثقافي والتربوي، وترسيخها لقيم الولاء والانتماء، وتعزيزها لمسيرة الانفتاح على العالم من خلال احتضان التنوع الثقافي والفكري في إطار من الاحترام والتقدير.
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