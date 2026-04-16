جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تنظم احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الخميس، احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، بحضور مدير الإعلام العسكري، ورئيس الجامعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في كلمة له: إن العلم الأردني يمثل عنوان السيادة والكرامة الوطنية، ويجسد التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد في سبيل رفعة الوطن وصون منجزاته، مشيداً بوعي الشباب الأردني وحرصهم على حمل رسالة الوطن والدفاع عن قيمه وثوابته.



وبين مدير الإعلام العسكري، مراحل تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، التي قامت على رؤية هاشمية راسخة، وما حققته من إنجازات عززت مكانة الأردن كدولة مستقرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي.



بدوره أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أهمية هذه المناسبة الوطنية في تعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب الجامعي، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الجامعات الأردنية في بناء وعي الطلبة الوطني، وصقل شخصياتهم العلمية والقيادية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز.



بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة أن تنظيم هذا الاحتفال يأتي ضمن برامج الجامعة الهادفة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلبة، وربطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته، مبيناً أهمية مشاركة الطلبة في الفعاليات الوطنية التي تعزز روح المسؤولية والانتماء.