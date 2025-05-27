جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

وأكد العجلوني حرص الجامعة على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة بما يعزز من التواصل بين الطلبة، مشيدا بالعلاقات المميزة بين الاردن واليابان.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال التبادل الثقافي، وتوفير منح دراسية للطلبة، ودعم تدريس اللغة اليابانية في الجامعة، وتنظيم برامج تدريبية موجهة للكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
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