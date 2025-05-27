جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من السفارة اليابانية في عمّان ومؤسسة "جايكا"، سبل التعاون المشترك وتوسيع آفاق التبادل الثقافي والبرامجي.

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وأكد العجلوني حرص الجامعة على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة بما يعزز من التواصل بين الطلبة، مشيدا بالعلاقات المميزة بين الاردن واليابان.