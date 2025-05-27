الثلاثاء 2025-05-27 04:34 م
 

جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الثلاثاء، 27-05-2025 04:12 م

الوكيل الإخباري-    بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من السفارة اليابانية في عمّان ومؤسسة "جايكا"، سبل التعاون المشترك وتوسيع آفاق التبادل الثقافي والبرامجي.

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وأكد العجلوني حرص الجامعة على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة بما يعزز من التواصل بين الطلبة، مشيدا بالعلاقات المميزة بين الاردن واليابان.


وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال التبادل الثقافي، وتوفير منح دراسية للطلبة، ودعم تدريس اللغة اليابانية في الجامعة، وتنظيم برامج تدريبية موجهة للكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

 
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