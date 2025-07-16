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جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة

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جانب من اليوم المفتوح
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري- استضافت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا فعاليات اليوم المفتوح لمجتمع النساء في الهندسة فرع الأردن 2025، احتفاءً بيوم المرأة المهندسة العالمي.

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وتهدف المبادرة التي ينظمها "مجتمع النساء في الهندسة – فرع الأردن" التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، إلى إبراز إنجازات النساء في المجالات الهندسية، وتوسيع شبكة الدعم المهني لهن، وتحفيز الفتيات على دراسة التخصصات الهندسية والانخراط في هذا القطاع الواعد.


وأكدت الوزير الأسبق الدكتورة رويدة المعايطة، أهمية تمكين المرأة في المجالات التقنية والهندسية، مشددة على أن دعم الكفاءات النسائية يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأن التنوع في الكفاءات يُعد ركيزة أساسية لأي تقدم علمي، وأن مشاركة المرأة في صناعة المستقبل التكنولوجي تمثل ضرورة وطنية.


وأضافت، أن تمكين المرأة في قطاع الهندسة ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الرقمية والتحديات المناخية والاقتصادية المتسارعة، مشددة على أن تنوع الكفاءات، وخاصة تمثيل المرأة، يسهم في توسيع آفاق الابتكار وإيجاد حلول أكثر شمولًا وأثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا.


وتضمّن اليوم المفتوح، جلسات حوارية وورش عمل ولقاءات تفاعلية، بمشاركة نخبة من المهندسات والمهندسين والطلبة والمهتمين من مختلف أنحاء المملكة.

 
 
gnews

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