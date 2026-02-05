جامعة العلوم والتكنولوجيا تستعرض تجربتها في التحول الرقمي خلال القمة العالمية للحكومات

ومثّل الجامعة في القمة رئيسها خالد السالم، حيث جاءت المشاركة في إطار استعراض تجربة الجامعة الرائدة في تحفيز الريادة والابتكار، وتعزيز منظومة الإبداع والتحول الرقمي، وتكريس دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
كما قدّمت الجامعة عرضًا لأبرز مبادراتها وبرامجها في مجالات التحول الرقمي، ودعم المشاريع الريادية، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي والحوكمة.
وأكد السالم أن استراتيجية الجامعة تنطلق من انسجامها مع مسارات التحديث التي تنفذها الحكومة برؤية وتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على ترجمة هذه التوجهات الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية تعزز الابتكار، وتدعم الاقتصاد المعرفي، وتسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وتأتي مشاركة الجامعة في القمة تأكيدًا على إيمانها بأهمية الانخراط في المنصات العالمية المعنية بصناعة المستقبل وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية تركز على بناء قدرات الطلبة، وتمكين الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
