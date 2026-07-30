جامعة العلوم والتكنولوجيا تنعى الطالبة نور برغل

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم
بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة المغفور لها بإذن الله تعالى
الطالبة نور محمد عامر برغل من كلية العلوم والآداب
"قسم التقانات الحيوية والهندسة الوراثية"
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يغفر لها، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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