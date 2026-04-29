الأربعاء 2026-04-29 05:23 م

جامعة اليرموك تبحث مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز آفاق تطوير الأداء

ل
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 29-04-2026 04:10 م

الوكيل الإخباري- بحثت جامعة اليرموك مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، آفاق تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، في إطار توجهها لتعزيز التميز المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، أكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، خلال لقائه المدير التنفيذي للمركز المهندسة وداد قطيشات، التزام الجامعة بتبني مفاهيم التميز المؤسسي وتطبيق منظومات الجودة والابتكار، بما يعزز تنافسيتها محليا ودوليا، ويرتقي بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.


وأشار إلى أن التميز المؤسسي يمثل توجها استراتيجيا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، ويتطلب نهجا قائما على معايير عالمية وتقييما موضوعيا مستمرا للأداء، مبينا أن مشاركة الجامعة في برامج وجوائز التميز تتيح فرصة لإعادة تقييم الأداء وتعزيز نقاط القوة وتحديد مجالات التحسين والتطوير.


من جانبها، استعرضت قطيشات، دور المركز في نشر ثقافة التميز على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن جوائز التميز تعد من أبرز أدوات تطوير الأداء المؤسسي بالاعتماد على نماذج عالمية مثل نموذج التميز الأوروبي "EFQM"، وما يوفره من آليات تقييم دقيقة وتقارير تحليلية تسهم في تحسين الأداء.


وقالت إن المركز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التقييم المؤسسي وبناء القدرات وإدارة الجوائز وبرامج النضج المؤسسي، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة، مؤكدة أن المشاركة في هذه البرامج تعزز السمعة المؤسسية وتدعم الاستدامة وتفتح آفاقا أوسع للتطوير والنمو.


وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميز المؤسسي الدكتور أمجد الناصر، ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والاعتمادات الدولية والتصنيفات الدكتورة ربا البطاينة، ومدير مركز الاعتماد والجودة والتميز الدكتور أحمد العمري، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زارت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، الأربعاء، مديرية الأمن العام، والتقت مديرها اللواء عبيد الله المعايطة. وبحث اللقاء جهود المديرية في مختلف مجالات العمل والاختصاص، لا سيما الدور الذي تضطلع به الإدار

أخبار محلية الأميرة عالية خلال لقائها مدير الأمن العام: حماية البيئة والحياة البرية مسؤولية وطنية

"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تعلن عن حملة الصيانة المجانية السنوية على أجهزة التكييف المنزلي

البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية

أخبار الشركات بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة

البحر الميت

أخبار محلية "البحر الميت" يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

ا

عربي ودولي وزير الخارجية التركي: يجب البحث عن بدائل لمضيق هرمز

علم العراق

عربي ودولي الزيدي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تطلق برنامجا لتقييم أداء مديرياتها في المحافظات

ل

الأكثر مشاهدة

 