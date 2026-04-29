جامعة اليرموك تبحث مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز آفاق تطوير الأداء

الوكيل الإخباري- بحثت جامعة اليرموك مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، آفاق تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، في إطار توجهها لتعزيز التميز المؤسسي وترسيخ ثقافة الجودة والابتكار.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الأربعاء، أكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، خلال لقائه المدير التنفيذي للمركز المهندسة وداد قطيشات، التزام الجامعة بتبني مفاهيم التميز المؤسسي وتطبيق منظومات الجودة والابتكار، بما يعزز تنافسيتها محليا ودوليا، ويرتقي بجودة مخرجاتها التعليمية والبحثية.



وأشار إلى أن التميز المؤسسي يمثل توجها استراتيجيا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، ويتطلب نهجا قائما على معايير عالمية وتقييما موضوعيا مستمرا للأداء، مبينا أن مشاركة الجامعة في برامج وجوائز التميز تتيح فرصة لإعادة تقييم الأداء وتعزيز نقاط القوة وتحديد مجالات التحسين والتطوير.



من جانبها، استعرضت قطيشات، دور المركز في نشر ثقافة التميز على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن جوائز التميز تعد من أبرز أدوات تطوير الأداء المؤسسي بالاعتماد على نماذج عالمية مثل نموذج التميز الأوروبي "EFQM"، وما يوفره من آليات تقييم دقيقة وتقارير تحليلية تسهم في تحسين الأداء.



وقالت إن المركز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التقييم المؤسسي وبناء القدرات وإدارة الجوائز وبرامج النضج المؤسسي، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة، مؤكدة أن المشاركة في هذه البرامج تعزز السمعة المؤسسية وتدعم الاستدامة وتفتح آفاقا أوسع للتطوير والنمو.