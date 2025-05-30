جامعة اليرموك تحتفل بالفائزين بمسابقة "المبدع في كتابة النص المسرحي"

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة خلال الحفل، أن هذه المسابقة تأتي ضمن جهود الجامعة في دعم الفنون الإبداعية، خاصة المسرح، لما له من دور في نقل الواقع الاجتماعي وتشكيل الوعي الثقافي لدى الطلبة، مشددًا على أهمية الأنشطة اللامنهجية في تعزيز مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم الفكرية.
وهنأ ربابعة الطلبة الفائزين، مشيدًا بما قدموه من نصوص تعكس الوعي، والموهبة، والقدرة على التعبير الفني.
وجاءت نتائج المسابقة على النحو الآتي: فاز الطالب جواد الحريري بالمركز الأول عن نصه المسرحي "حلم من رماد"، فيما حصل الطالب أسامة الجداونة على المركز الثاني عن نصه "دموع مبادئي"، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة فاطمة الزهراء الخزعلي عن نصها "عندما قررت الهروب".
وتكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من الأكاديميين والمهتمين في الشأن المسرحي، ضمت الدكتور بلال ذيابات، والدكتورة ليندا عبيد، والدكتور رياض ياسين، والمخرج سالم بني خلف، والكاتب المسرحي حسن ناجي.
وتخلل الحفل، عرض فيديو تعريفي بفرقة المسرح الجامعي، بالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان "الجامعة مش بس كتاب ودفتر"، قدّمه أعضاء الفرقة بأسلوب تفاعلي يسلط الضوء على تجارب الطلبة داخل الجامعة.
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