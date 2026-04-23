الخميس 2026-04-23 07:34 م

جامعة اليرموك تحقق تقدما ملموسا في تصنيف "التايمز" آسيوياً

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الخميس، 23-04-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   حققت جامعة اليرموك قفزة نوعية في تصنيف "التايمز" للجامعات الآسيوية لعام 2026، حيث أصبحت ضمن الفئة (251–300) آسيويا، محققة تقدما ملموسا عن العام الماضي الذي كانت فيه ضمن الفئة (401–500).

اضافة اعلان


وقال رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، إن هذا الإنجاز يترجم نجاح الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة للارتقاء بجودة التعليم ومنظومة البحث العلمي، مؤكدا أن التقدم في هذا التصنيف العالمي يعكس قدرة اليرموك على التنافسية الدولية وتطوير مخرجاتها الأكاديمية بما يتواءم مع المعايير العالمية.

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة

 