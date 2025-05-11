جامعة اليرموك تدين الهجمة الإعلامية التي تستهدف النيل من مكانة ودور الأردن بدعم أهل غزة

الوكيل الإخباري- عبرت جامعة اليرموك عن إدانتها ورفضها القاطع للهجمة الإعلامية الكاذبة والحاقدة، التي تستهدف النيل من المكانة والدور الأردني الرائد في دعم ومساعدة الأهل في غزة، من خلال التقليل من الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين والجهود الوطنية الرسمية والشعبية في مساندة أهلنا في غزة والجهود الدبلوماسية الأردنية في المحيط العربي والإقليمي والدولي في سبيل وقف العدوان منذ يومه الأول.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن جامعة اليرموك كانت شاهدة وشاركت أيضا في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها القوات المسلحة لتقديم مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة من خلال مشاركة الطالبين تسنيم عبد المجيد من كلية الطب والطالب محمد البشير من كلية الإعلام في هذه العمليات بمعية نسور سلاح الجو الملكي، كما شارك طلبة الجامعة من مختلف الكليات في عملية تغليف هذه المواد الغذائية، في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



وثمن مساد باسم أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، الجهود الإنسانية التي بذلتها وتبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في سبيل تأمين وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهل غزة المحاصرين، مبينا أن النيل من هذه الجهود من قبل منابر إعلامية حاقدة هو كذب وافتراء وله مقاصده وأهدافه الإعلامية الخبيثة وتفتقر لمعايير العمل الصحفي المهني القائم على الصدق والموضوعية والدقة.



وأضاف، نفذت جامعة اليرموك، وفي سياق الجهود الوطنية المساندة لأهلنا في غزة، حملة " فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في غزة" بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم مساعدات عينية وأجهزة ومعدات طبية لأهلنا في غزة.