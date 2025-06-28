جامعة اليرموك تستحدث ستة "برامج دبلوم" لزيادة فرص التوظيف للشباب ​

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث ستة برامج على مستوى الدبلوم المتوسط في الكلية التقنية بجامعة اليرموك، اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2025-2026.

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والبرامج الجديدة هي، تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر وهندسة الإنشاءات، وهي برامج تقنية تأتي في سياق جهود جامعة اليرموك لتطوير التعليم التقني وتعزيز كفاءة الخريجين وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.



وفي عرض تعريفي حول هذه البرامج، نجد أن دبلوم تكنولوجيا أشباه الموصلات (Semiconductor Technology) هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويقوم على تقديم كوادر فنية متخصصة في تصميم وبرمجة دوائر FPGA واختبار الأنظمة الإلكترونية، للعمل في الصناعات الإلكترونية الدقيقة.



اما دبلوم تصميم المحتوى الرقمي (Digital Content Design)، فهو برنامج يهدفُ إلى إعداد محترفين في إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي بكافة أشكاله، مع تركيزه على التسويق الرقمي وتحليل البيانات وسلوك الجمهور.



سيتدرب الطلبة في هذا الدبلوم، على إنتاج محتوى مخصص للمنصات الرقمية، وتحليل الأداء باستخدام أدوات مثل Google Analytics وMeta Insights، مما يهيئهم للعمل في مجالات الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى التفاعلي.



البرنامج الثالث، هو دبلوم إدارة فنون الطهي (Culinary Arts Management) ويُعِدّ هذا البرنامج الطلبة للعمل في قطاع الضيافة والطهي، مع اهتمامه بالتدريب العملي الشامل في إعداد الأطباق وتقديمها، إلى جانب إدارة المطبخ وضبط الجودة.



ويُوفر البرنامج لخريجيه فرص العمل كطاهٍ، شيف معجنات، أو مدير مطبخ في المطاعم والفنادق الكبرى.



في ذات السياق، يركّز دبلوم إدارة عمليات وكالات السفر (Tour Operations) على أنظمة الحجز الإلكتروني والسياحة الرقمية والتسويق السياحي، بوصفه برنامجا تقنيا الأول من نوعه على مستوى الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات الأردنية، ويمنح الخريجين فرصًا للعمل في وكالات السياحة وشركات الطيران والفنادق، إضافة إلى العمل كمنظمي للرحلات.



كما وتشمل البرامج المستحدثة أيضا، دبلوم هندسة الإنشاءات Construction Engineering الذي يُركّزُ على تطوير المهارات الفنية للطلبة في تقنيات البناء والإنشاء، والعمل بعد التخرج كمساعد مهندس مدني، فني مساح، مشرف مواقع، وفني صيانة مبانٍ.



البرنامج الأخير، هو دبلوم الهندسة الكهربائية والإلكترونية Electrical and Electronics Engineering ُ ويُقدّم للطالب أساسيات الكهرباء والإلكترونيات والتحكم، ويوفر فرص العمل كفني كهرباء وفني إلكترونيات وتحكم وصيانة.



من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذه البرامج تعكسُ الرؤية الاستراتيجية لجامعة اليرموك فيما يخص تحديث البرامج الأكاديمية وتطوير المهارات العملية للطلبة، بما يتوافق والمتطلبات الديناميكية لسوق العمل والمجالات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة، وبالتالي توفير فرصٍ تشغيلية حقيقية لخريجيها محليًا ودوليًا.



وأضاف أن الكلية التقنية بوصفها الكلية الأحدث على مستوى الجامعة بعد موافقة مجلس التعليم العالي على استحداثها في شهر شباط الماضي، تمثلُ خطوة استراتيجية من جانب جامعة اليرموك لتعزيز التعليم المهني والتقني على المستوى الوطني، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، باعتبار التعليم التقني عاملا أساسيا في تحسين زيادة فرص التوظيف للشباب ودعم الاقتصاد الأردني.