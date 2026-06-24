جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

الوكيل الإخباري- استضافت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم البحثي الأردني الأوروبي، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ودائرة العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة، بمشاركة نحو 130 باحثا وأكاديميا.

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وبحسب بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، يهدف اليوم البحثي إلى تعزيز اندماج الباحثين الأردنيين في منظومة البحث والابتكار الأوروبية، ورفع مستوى مشاركتهم في برامج البحث الدولية، بما في ذلك برنامج "هورايزون أوروبا" (Horizon Europe)، ومؤسسة الأبحاث الألمانية (DFG)، وبرنامج "إنترريغ نكست ميد" (Interreg NEXT MED)، من خلال التعريف بفرص التمويل المتاحة وآليات التقديم وبناء الشراكات البحثية الدولية.