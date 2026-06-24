جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، يهدف اليوم البحثي إلى تعزيز اندماج الباحثين الأردنيين في منظومة البحث والابتكار الأوروبية، ورفع مستوى مشاركتهم في برامج البحث الدولية، بما في ذلك برنامج "هورايزون أوروبا" (Horizon Europe)، ومؤسسة الأبحاث الألمانية (DFG)، وبرنامج "إنترريغ نكست ميد" (Interreg NEXT MED)، من خلال التعريف بفرص التمويل المتاحة وآليات التقديم وبناء الشراكات البحثية الدولية.
وأكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، الدكتور معاوية خطاطبة، خلال افتتاح الفعالية، أن هذا الحدث يشكل منصة مهمة لتعزيز حضور الباحثين الأردنيين في منظومة البحث العالمية، مشيرا إلى أن البرامج الأوروبية توفر فرصا متقدمة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات البحثية وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية ذات أثر تنموي واقتصادي.
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