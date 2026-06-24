الأربعاء 2026-06-24 02:39 م

جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   استضافت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم البحثي الأردني الأوروبي، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ودائرة العلاقات والمشاريع الدولية في الجامعة، بمشاركة نحو 130 باحثا وأكاديميا.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة، اليوم الأربعاء، يهدف اليوم البحثي إلى تعزيز اندماج الباحثين الأردنيين في منظومة البحث والابتكار الأوروبية، ورفع مستوى مشاركتهم في برامج البحث الدولية، بما في ذلك برنامج "هورايزون أوروبا" (Horizon Europe)، ومؤسسة الأبحاث الألمانية (DFG)، وبرنامج "إنترريغ نكست ميد" (Interreg NEXT MED)، من خلال التعريف بفرص التمويل المتاحة وآليات التقديم وبناء الشراكات البحثية الدولية.


وأكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، الدكتور معاوية خطاطبة، خلال افتتاح الفعالية، أن هذا الحدث يشكل منصة مهمة لتعزيز حضور الباحثين الأردنيين في منظومة البحث العالمية، مشيرا إلى أن البرامج الأوروبية توفر فرصا متقدمة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات البحثية وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية ذات أثر تنموي واقتصادي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 