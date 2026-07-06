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جامعة اليرموك تستضيف سمبوزيوم "ارسم وطنك الأردن" ضمن مهرجان جرش

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أرشيفية
 
الإثنين، 06-07-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- تنطلق في رحاب جامعة اليرموك في 24 تموز الجاري فعاليات سمبوزيوم "ارسم وطنك الأردن: الأرض والإنسان.. الهاشميون: مسيرة قيادة وبناء أمة"، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ40، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات الجامعة بـ"يوبيلها الذهبي".

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وبحسب بيان صادر عن إدارة المهرجان اليوم الاثنين، يشارك في "السمبوزيوم"، الذي تنظمه جمعية الرواد للفنون التشكيلية في رحاب "اليرموك" بدعم من مهرجان جرش، نخبة من الفنانين التشكيليين الأردنيين والعرب والأجانب، الذين يقدمون رؤى بصرية تحاكي الهوية الوطنية الأردنية، وتبرز المنجزات التاريخية والحضارية للمملكة.


ويستلهم المشاركون في أعمالهم جماليات الطبيعة الأردنية والمفردات التي تجسد الأرض والإنسان، وتوثق المسيرة الهاشمية المباركة في قيادة الوطن وبناء الدولة، في مشهد يؤكد أن الفن لغة حضارية ورسالة إنسانية تتجاوز الحدود، وتعزز قيم الحوار والانتماء.


وأكد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، الفنان الدكتور خليل الكوفحي، أن اختيار "اليرموك" لاستضافة هذا الحدث يأتي من منطلق دورها الريادي كصرح علمي تنويري يسهم في دعم الحراك الفني الأردني، ويوفر بيئة تفاعلية تجمع بين طلبة الجامعة والمجتمع المحلي والفنانين الرواد، ويؤكد المكانة الراسخة لها كصرح ثقافي رائد يواصل أداء رسالته في خدمة الوطن، ودعم الحركة التشكيلية الأردنية، ومد جسور التواصل الثقافي مع فناني العالم، بما يعزز حضور الأردن على خارطة الفن والإبداع الدولية.


وثمن الكوفحي، ثقة إدارة المهرجان ودعمها المتواصل للحركة التشكيلية الأردنية، وحرصها على إدراج سمبوزيوم مهرجان جرش ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، إيمانا منها بالدور الحضاري للفن في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.


ويشتمل برنامج السمبوزيوم على ورشة فنية، وجلسات حوارية وثقافية، ومعرض للفنون التشكيلية.
ويشارك في فعاليات السمبوزيوم تشكيليون من الأردن ولبنان والسعودية ومصر وتركيا واليونان وبيلاروسيا وكوسوفو ومونتنيغرو وبولندا وأيسلندا واسكتلندا.

 
 


gnews

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