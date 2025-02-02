جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك، السبت، قناتها الرسمية على تطبيق التراسل الفوري" "واتساب".

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وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمد حجات، إن إطلاق القناة يعكس رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية القائمة على التحديث والتطوير، لما أحدثه ويحدثه العصـر الرقمي من تغييرات عميقة ومُتسارعة في مهام ووظائف العلاقات العامة .



ودعا حجات أسرة الجامعة من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة، وأبناء المجتمع المحلي، إلى متابعة "القناة" من خلال الرابط التالي: