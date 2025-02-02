 
الأحد 2025-02-02 02:25 ص
 

جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الأحد، 02-02-2025 01:17 ص

الوكيل الإخباري-    أطلقت جامعة اليرموك، السبت، قناتها الرسمية على تطبيق التراسل الفوري" "واتساب".

اضافة اعلان


وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام محمد حجات، إن إطلاق القناة يعكس رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية القائمة على التحديث والتطوير، لما أحدثه ويحدثه العصـر الرقمي من تغييرات عميقة ومُتسارعة في مهام ووظائف العلاقات العامة .


ودعا حجات أسرة الجامعة من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة، وأبناء المجتمع المحلي، إلى متابعة "القناة" من خلال الرابط التالي:


https://whatsapp.com/channel/0029Vb4BLRhKLaHudqKDu645

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية ارتكبت جريمة حرب جديدة بقصفها مدرسة داخلية في كورسك

ترامب

عربي ودولي ترامب يوقع مرسوما حول فرض الرسوم على كندا والمكسيك والصين

نتنياهو

فلسطين مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يقرر إلغاء اجتماع مع فريق التفاوض

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تُطلق قناتها الرسمية على "واتساب"

ارشيفية

الطقس منخفض جوي وكتلة هوائية باردة جدًا قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين 4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية



 




الأكثر مشاهدة