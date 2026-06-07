جامعة اليرموك تفوز بالمركز الأول في جائزة "صناع الإرث البيئي"

وبحسب بيان للجامعة، الأحد، جاء فوز الفريق، الذي حمل اسم "FlowGuard"، بالمركز الأول عن موقع اصطفاف أمانة عمان الكبرى، وضم الفريق الطلبة: عهد أحمد، وقبس البطوش، وأحمد الشناق، وياسمين أحمد، وجواد بني ياسين، بإشراف الدكتور فارس مطالقة.
وقال عميد الكلية، عوض الزبن، إن هذا الإنجاز يجسد قدرة طلبة الجامعة على المنافسة والابتكار وتقديم حلول هندسية عملية تخدم المجتمع والبيئة، وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تحدث أثرا ملموسا ومستداما.
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