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جامعة اليرموك تفوز بالمركز الأول في جائزة "صناع الإرث البيئي"

مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
جامعة اليرموك
 
الأحد، 07-06-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-   حقق فريق بحثي من قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك، المركز الأول في جائزة "صناع الإرث البيئي"، عن مشروع هندسي متكامل يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات وإدارة مياه الأمطار بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

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وبحسب بيان للجامعة، الأحد، جاء فوز الفريق، الذي حمل اسم "FlowGuard"، بالمركز الأول عن موقع اصطفاف أمانة عمان الكبرى، وضم الفريق الطلبة: عهد أحمد، وقبس البطوش، وأحمد الشناق، وياسمين أحمد، وجواد بني ياسين، بإشراف الدكتور فارس مطالقة.


وقال عميد الكلية، عوض الزبن، إن هذا الإنجاز يجسد قدرة طلبة الجامعة على المنافسة والابتكار وتقديم حلول هندسية عملية تخدم المجتمع والبيئة، وتحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تحدث أثرا ملموسا ومستداما.

 
 


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