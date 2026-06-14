جامعة اليرموك تُمنح براءة اختراع أميركية في الأنظمة الزراعية الذكية

وقالت الجامعة في بيان اليوم الأحد، "جرى تسجيل براءة الاختراع من خلال قسم نقل التكنولوجيا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، باسم الدكتور غازي مقابلة من قسم الهندسة الصناعية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، بمشاركة الدكتور محمود المستريحي من القسم نفسه، والباحثة المهندسة سبا أبو دلو".
وأكد رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري أن حصول الجامعة على هذه البراءة يُجسد النهج المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار وتحويل المعرفة إلى تطبيقات وتقنيات ذات أثر تنموي واقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة باحثي الجامعة وقدرتهم على إنتاج حلول علمية مبتكرة تستجيب للتحديات المعاصرة وتخدم مختلف القطاعات الحيوية.
من جهته، أكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معاوية خطاطبة أن براءات الاختراع تُعد مؤشراً متقدماً على جودة المخرجات البحثية، وتسهم في تعزيز الحضور التنافسي للجامعات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دورها في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع والقطاعات الإنتاجية.
من جهته، أوضح المقابلة أن الاختراع يتمثل في آلية أرضية ذكية متعددة الأغراض مزودة بنظام زراعي ذكي لمقاومة الصقيع في الحقول المفتوحة، وبمنظومة استشعار متقدمة تتيح للمزارعين مراقبة الحقول والمحاصيل وإدارتها بكفاءة عالية، مع إمكانية عرض البيانات كافة عبر الهاتف الذكي.
وأشار إلى أن النظام صُمم لمعالجة الأضرار الناجمة عن الصقيع، إلى جانب تمكين المزارع من متابعة مؤشرات الحقل والمحاصيل، بما يشمل درجات الحرارة ونسب الرطوبة ومستويات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين، فضلاً عن الكشف المبكر عن بعض الأمراض الزراعية ورصد الحشرات والقوارض.
وأوضح أن المنتج يوفر حزمة متكاملة من الحلول الزراعية الذكية، إذ يعمل على تنبيه المزارع بحالة الحقل والمحاصيل، ويوفر نظاماً آلياً مباشراً لمكافحة الصقيع حتى دون تدخل بشري، بما يعزز الإنتاجية الزراعية ويكرس مفاهيم الابتكار والاستدامة، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة اليرموك في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني.
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