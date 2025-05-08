جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس جامعة اليرموك رئيس مجلس كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات الأردنية الدكتور إسلام مسّاد، اجتماعا لمجلس إدارة الكرسي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان العين سمير زيد الرفاعي، وأعضاء مجلس إدارة الكرسي.

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وخلال الاجتماع، تم مناقشة التقرير الإداري والمالي للكرسي والعمل على إيجاد آليات لاستمرار الإنجاز والعطاء في مسيرة الكرسي، إضافة إلى مناقشة أسس استحداث جائزة زيد سمير طالب الرفاعي للدراسات والفكر السياسي وفاءً للراحل مؤسس الكرسي ورئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأسبق زيد الرفاعي، إضافة الى تحديد موعد إطلاق الجائزة وإعلان الفائزين فيها يوم 27 تشرين الثاني من كل عام.



وأكد مسّاد أهمية وقيمة "الكرسي" الأكاديمية والفكرية والسياسية في تناول جوانب الحياة الأردنية واخضاعها للدراسة العلمية الرصينة، بما يحقق رسالة جامعة اليرموك في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.



من جهته، ثمن العين الرفاعي لجامعة اليرموك جهودها الكبيرة وعملها الحثيث للتميز في مجال البحث العلمي والتقدم بكافة المستويات التي تسهم في تعميق مسيرتها وتميزها، وجهود مجلس الكرسي في رفعته وتطويره.



من جانبه، أكد ممثل عائلة الرفاعي في المجلس زيد سمير الرفاعي، ضرورة وأهمية الاستمرار في مسيرة العمل والإنجاز كما كان في عهد الجد "زيد الرفاعي مؤسس الكرسي" وبلورة جميع الخطط والبرامج التي كان يسعى لتحقيقها.



من جانبه، عرض شاغل الكرسي – عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة، لإنجازات الكرسي خلال المرحلة السابقة واستراتيجية عمل الكرسي للمرحلة القادمة وأبرز النشاطات والفعاليات التي ستعقد خلال الأشهر القادمة.



وكان أعضاء المجلس ناقشوا جميع بنود محضر الاجتماع، وتأكيدهم على أهمية وضرورة السير في متابعة مسيرة عمل الكرسي على ما كانت عليه في حياة مؤسسه.