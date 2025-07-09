جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030

الوكيل الإخباري- ناقشت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل تفاعلية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2030، بمشاركة خبراء ومختصين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الخطة تعد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز التميز الأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي وتوسيع الشراكات المجتمعية وتحقيق الكفاءة المالية والإدارية المستدامة، بما يضمن للجامعة مكانة متقدمة بين نظيراتها إقليميًا ودوليا.