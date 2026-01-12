الإثنين 2026-01-12 06:39 م

جامعة اليرموك توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التعليم من أجل الابتكار

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
 
الإثنين، 12-01-2026 04:53 م

الوكيل الإخباري- وقّعت جامعة اليرموك مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التعليم العالي من أجل الابتكار والنمو في قطاع التصنيع الطبي.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، وقّع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع، المدعوم من وزارة الخارجية الأميركية والمنفَّذ عبر مجلس البحوث والتبادلات الدولية (إيركس)، رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، ومدير مشروع التعليم العالي من أجل الابتكار الدكتور عبدالله علي عبدالله.


وأكد الشرايري أهمية الشراكة مع "إيركس" في تنفيذ مشاريع نوعية، مشيدًا بفريق عمل المشروع من كليات الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والطب، والصيدلة، ودورهم في دعم التصنيع الدوائي.


من جهته، أشاد الدكتور عبدالله بالسمعة العلمية لجامعة اليرموك، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تعزيز دمج الأكاديميا بالصناعة.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز كفاءة الجامعة المؤسسية وتطوير وظائفها الأساسية، من خلال تنفيذ المشروع بالتعاون مع جامعة فيرجينيا التقنية الأميركية وجمعية سيدات الأعمال والمِهن.


ونصّت المذكرة على تشكيل لجنة فنية لإدارة أنشطة المشروع، وتقييم القدرات المؤسسية، وتحسين الأداء، إضافة إلى استضافة الجامعة للمجموعة التحفيزية التعاونية في التصنيع الطبي (C3)، وتعزيز مشاركة الباحثين والتعاون مع القطاع الصناعي.


كما تضمنت المذكرة تعاون "إيركس" مع الجامعة في تنفيذ أداة لتقييم القدرات المؤسسية، وتوفير الدعم الفني والمادي، وفق خطة محددة لتحسين الأداء.

 
 


