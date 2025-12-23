جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025

08:55 ص

الوكيل الإخباري- تجسيدًا لرؤيتها القائمة على التميّز والريادة، حققت جامعة اليرموك تقدمًا أكاديميًا عربيًا لافتًا، إذ صُنِّفت ضمن أفضل 5% من الجامعات العربية في العام 2025، وفي المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات الأردنية، وفق نتائج التصنيف العربي للجامعات بنسخته الثالثة.





وفي قراءة لنتائج التصنيف، فقد خطت جامعة اليرموك إلى مراتب متقدمة مقارنة بنتائج النسخة الماضية، إذ وصلت إلى المرتبة 16 على مستوى الجامعات العربية من بين 236 جامعة شملها التصنيف، في حين احتلت المرتبة 39 في النسخة الماضية من بين 180 جامعة عربية.



ويقوم هذا التصنيف الأكاديمي العربي على مجلس التصنيف العربي للجامعات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ويهدف إلى تقييم مؤشرات التعليم العالي وتعزيز التنافسية والتميّز المؤسسي في الجامعات العربية.



ويعتمد التصنيف أربعة محاور رئيسة هي جودة التعليم والتعلّم، والإنتاج البحثي، والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم تقييم كل معيار من خلال تسعة مؤشرات مختارة بعناية، وذات أوزان محددة تضمن الموضوعية والشفافية والملاءمة، حيث تم التصنيف بشكل كامل من خلال نظام الأتمتة.



وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بأعلى معايير الجودة في التعليم، والتميّز في البحث العلمي، والتطوير في البيئة التعليمية، والتفاعل العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية المحلية والدولية، مشددًا على أن ما حققته الجامعة في هذا التصنيف جاء نتيجة جهود تراكمية بذلتها الكوادر الأكاديمية والإدارية، ويجسّد رؤيتها وخطتها الاستراتيجية القائمة على تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمع قوامه المعرفة والإبداع.



يُذكر أن 56 جامعة عربية جديدة دخلت إلى النسخة الثالثة من هذا التصنيف للعام 2025.

