جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، استعداد الجامعة للتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية أذربيجان، من خلال تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واستقبال مركز اللغات في الجامعة للطلبة الراغبين بتعلم اللغة العربية من خلال التحاقهم ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

اضافة اعلان