جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي

وقال مسّاد إن "اليرموك" على استعداد للتعاون مع السفارة، لمد جسور التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الأذربيجانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات التعليم التقني لربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص بالزرقاء
-
"التعليم العالي" تؤكد التزامها بدعم مؤشر النزاهة الوطني وتعزيز الشفافية المؤسسية
-
وزير الثقافة يزور البريد الأردني
-
اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل
-
"الغذاء والدواء": 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة
-
"تنفيذي الطفيلة" يناقش الاحتياجات التنموية للمحافظة
-
شيه قائما بأعمال السفارة الأميركية في الأردن
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية