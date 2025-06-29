الأحد 2025-06-29 06:03 م
 

جامعة اليرموك والسفارة الأذربيجانية تبحثان التعاون العلمي

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأحد، 29-06-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، استعداد الجامعة للتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في جمهورية أذربيجان، من خلال تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واستقبال مركز اللغات في الجامعة للطلبة الراغبين بتعلم اللغة العربية من خلال التحاقهم ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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وقال مسّاد إن "اليرموك" على استعداد للتعاون مع السفارة، لمد جسور التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الأذربيجانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجالات التعليم التقني لربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

 
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