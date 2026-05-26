جامعة اليرموك وبلدية إربد تنفذان رسم جدارية وطنية احتفاء بالاستقلال

12:27 م

الوكيل الإخباري- احتفاءً بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة، نفذت جامعة اليرموك بالشراكة مع بلدية إربد الكبرى، فعالية وطنية تمثلت برسم جدارية بطول 75 متراً على أسوار الواجهة الشرقية لمدينة الحسن الرياضية. اضافة اعلان





وشارك العشرات من طلبة الجامعة في النشاط الذي حمل اسم مبادرة "80 نبض- 50 أثر"، في إشارة إلى تزامن عيد الاستقلال مع اليوبيل الذهبي لتأسيس جامعة اليرموك، من خلال رسم لوحات حملت معاني الاستقلال وقيم الانتماء وحب الوطن، إضافة إلى تجسيد شعارات مؤسسات المدينة وأبرز معالمها.



وأعرب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام، عن فخره بمشاركة عدد كبير من طلبة الجامعة في إحياء ذكرى الاستقلال بطريقتهم الخاصة، من خلال الرسم على الجدران والمساهمة في تجميل المدينة، واستذكار هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين، خاصة أن الجدارية تضمنت رسومات تستحضر ملامح من أيام الاستقلال الأولى.



وأكد العزام أن بلدية إربد الكبرى ستبقى داعماً رئيسياً لكافة النشاطات الوطنية الهادفة، مشدداً على حرص البلدية على إحياء الشراكات المثمرة مع مختلف مؤسسات المدينة، لا سيما في إقامة الفعاليات والأنشطة ذات الأثر الإيجابي.



من جهتها، قالت الدكتورة خلود الزعبي من جامعة اليرموك، أن المبادرة تعبر عن حب المشاركين للأردن، وتهدف إلى ترسيخ فكرة أن الانتماء الحقيقي يتمثل بالأفعال والجهود المبذولة في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.



وأضافت أن الفكرة التي انطلقت من مركز الريادة والابتكار في الجامعة بالتعاون مع قسم التفاعل المجتمعي وعمادة شؤون الطلبة وقسم الإرشاد الوظيفي، ما كانت لترى النور بهذه الصورة المميزة لولا تعاون ودعم المؤسسات الرسمية والخاصة في المدينة، وفي مقدمتها بلدية إربد الكبرى التي قدمت جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة.







