جامعة اليرموك وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان الشراكة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور سامر المفلح اليوم الاثنين، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل توسيع الشراكة في مجالات تمكين الشباب، والابتكار، والريادة، والتأهيل لسوق العمل، بما يخدم طلبة الجامعة ويعزز الجهود الوطنية في الاستثمار في الطاقات الشبابية.

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وتناول الطرفان عددا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير الشراكة بين الجانبين، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والبرامج التي تستهدف طلبة الجامعة، وتعزز مهاراتهم وقدراتهم، وترفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، إلى جانب بحث إمكانات التعاون في المجالات المرتبطة بالابتكار والإبداع والمبادرات الشبابية.



وأكد الشرايري اهتمام جامعة اليرموك ببناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية والتنموية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في تمكين الشباب الجامعي، وتعزيز قدراتهم، وتوفير بيئة داعمة للابتكار والريادة والإبداع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في الاستثمار في الطاقات الشبابية وتأهيلها للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.



وأضاف، إن الجامعة تحرص على تعزيز تعاونها مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والاستفادة من خبراته وبرامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين الشباب، مشيرًا إلى أن اليرموك، تتطلع، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية ومراكز متخصصة وقاعدة واسعة من الطلبة والخريجين، إلى تطوير برامج ومشاريع مشتركة نوعية تُسهم في تنمية مهارات الطلبة، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.



من جانبه، أكد المفلح أهمية الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تقوم بدور محوري في إعداد وتأهيل الشباب، مشيراً إلى أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يواصل تعزيز شراكاته مع الجامعات الأردنية انطلاقًا من دوره كمؤسسة وطنية تعمل على الاستثمار في الشباب، وتطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء قدراتهم، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الوطنية.



وأضاف، إن التعاون مع جامعة اليرموك يتيح تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تستجيب لاحتياجات الطلبة والشباب، وتوفر لهم فرصاً للتدريب العملي، وتنمية المهارات، والابتكار، والريادة، بما يعزز قدرتهم على الانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل والإنتاج، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق في مجالات التمكين والتأهيل.