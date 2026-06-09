جامعة تؤخر دوام طلبتها وكادرها في أيام مباريات المنتخب بكأس العالم

وبحسبِ القرار، تبدأ ساعات الدَّوام الرَّسمي خلالَ أيَّام السّابع عشر، والثّالث والعشرين، والثّامن والعشرين من شهر حزيران في تمامِ السَّاعة 10 صباحًا، على أن تبقى الامتحانات في مواعيدها المحدَّدة سابقًا.
ويأتي القرار بهدفِ تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التّاريخيَّة في هذه البطولة.
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