الثلاثاء 2026-06-09 07:47 م

جامعة تؤخر دوام طلبتها وكادرها في أيام مباريات المنتخب بكأس العالم

ز
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 06:42 م
الوكيل الإخباري-   في ضوءِ بلاغ دولة رئيس الوزراء قرَّرت الجامعة الأردنيّة تأخير بدء ساعات الدَّوام الرَّسمي خلالَ الأيّام التي تُقام فيها مباريات منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم في نهائيات كأس العالم، حتى السَّاعة العاشرة صباحاً.اضافة اعلان


وبحسبِ القرار، تبدأ ساعات الدَّوام الرَّسمي خلالَ أيَّام السّابع عشر، والثّالث والعشرين، والثّامن والعشرين من شهر حزيران في تمامِ السَّاعة 10 صباحًا، على أن تبقى الامتحانات في مواعيدها المحدَّدة سابقًا. 

ويأتي القرار بهدفِ تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التّاريخيَّة في هذه البطولة.
 
 


gnews

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