جامعة تحوّل دوام الطلبة عن بُعد نظرا للظروف الجوية

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأحد، أن يكون دوام الطلبة ليوم غدٍ الاثنين عن بُعد، ويبدأ دوام الموظفين في الجامعة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

