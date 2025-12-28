الأحد 2025-12-28 07:42 م

جامعة تحوّل دوام الطلبة عن بُعد نظرا للظروف الجوية

الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، اليوم الأحد، أن يكون دوام الطلبة ليوم غدٍ الاثنين عن بُعد، ويبدأ دوام الموظفين في الجامعة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

وقال النعيمات، إن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين من الهيئتين الإدارية والتدريسية جراء الحالة الجوية السائدة.

 
 


